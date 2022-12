Gli agricoltori abruzzesi under 30 a Palermo per il Villaggio della Coldiretti

Anche i giovani agricoltori abruzzesi under 30 sono a Palermo per prendere parte alla tre giorni del Villaggio della Coldiretti. Dalla nostra regione sono arrivati in Sicilia una decina di imprenditori che, insieme alle aziende agricole selezionate e coinvolte nella vendita diretta del mercato di Campagna Amica, hanno assediato il centro cittadino per i tre giorni di manifestazione che, iniziati il 2 dicembre, termineranno domenica 4 dicembre.

Coldiretti Abruzzo ricorda che il Villaggio Coldiretti è l’unico posto al mondo dove tutti possono vivere per una volta l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 8 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato ma anche acquistare direttamente dagli agricoltori le eccellenze agroalimentari e i prodotti dalle aziende di agricoltura sociale impegnate nel reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici, nell’educazione ambientale e nei servizi alle comunità locali.

Al Villaggio di Palermo si possono scoprire le opportunità e i pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica, promossi da Terranostra, e conoscere la pet therapy e toccare con mano il ruolo degli animali nella cura del disagio. Inoltre è stato realizzato il primo giardino terapeutico-sensoriale, unitamente agli orti con i tutor e allo spazio Generazione agricoltori dedicato alle idee dei giovani imprenditori agricoli che fanno innovazione nel Paese.