Da oggi è possibile aprire un negozio in aeroporto: quattro i locali in affitto

Il potenziamento dell'Aeroporto di Pescara passa anche per le attività commerciali. Per questo la Saga ha deciso di affittare quattro locali tra gli 11 e i 32 metri quadrati negli spazi della zona “land side, dove ci sono le partenze e gli arrivi internazionali. Locali che saranno a disposizione per sei anni: dal 2022 al 2028. Due sono già disponibili (di 11 e 20 metri quadrati circa), gli altri due (di 24 e 32 metri quadrati) saranno a disposizione da giugno. Duplice l'opportunità per il presidente della Saga Vittorio Catone: “da una parte – spiega - per le imprese del territorio che possono trovare nello scalo aeroportuale una vetrina appetibile per promuovere le proprie attività ai passeggeri in transito nel nostro aeroporto”, dall'altra “poter contare sulle eccellenze commerciali del territorio significa anche rendere appetibile la galleria aeroportuale, che tra l'altro da pochi giorni è stata oggetto di una operazione di restyling, volta all'informazione per i passeggeri e alla promozione territoriale”.

Per quanto riguarda le opportunità per gli opertori Catone ricorda come la stagione estiva partita da circa un mese, possa contare “su 19 collegamenti, dei quali 13 sono Paesi esteri e 6 italiani. L'anno 2021, nonostante la pandemia, si è chiuso con 381.241 passeggeri, un numero che confidiamo di eguagliare se non superare nel corso di questa nuova annualità”. Per quanto riguarda l'appetibilità dello scalo, aggiunge, “abbiamo arredato la zona land side con grafiche relative a tutte le destinazioni collegate attualmente con Abruzzo Airport, ma anche con immagini di città e borghi del nostro Abruzzo, usando la galleria per dare a chi transita nello scalo un assaggio delle numerose bellezze che la regione ha da offrire”. Possono avanzare la propria manifestazione d'interesse imprenditori o società non in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente; il titolare o gli amministratori non devono aver riportato condanne penali, passate in giudicato; l'impresa deve essere iscritta alla Camera di commercio da almeno 2 anni e deve essere in regola con il pagamento di imposte e tasse. Il contratto, per la cui stipula è necessaria una garanzia fideiussoria bancaria o un deposito cauzionale, avrà la durata di minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni.

Gli operatori economici interessati alla selezione devono allegare alla manifestazione di interesse una proposta tecnica sull’attività che si intende svolgere. I locali potranno essere utilizzati per temporary shop o per un’attività di più lungo periodo. Sul sito di Abruzzo Airport sono disponibili informazioni, modulo per la manifestazione d'interesse e altri allegati necessari per la domanda. Le istanze devono essere avanzate entro le 12 del 15 maggio, tramite posta certificata all’indirizzo pec abruzzo-airport@pec.it. “Nella riqualificazione del terminal, oltre agli spazi fisici ci sono anche aree disponibili, nella zona arrivi, per chi volesse promuovere la propria attività attraverso affissioni contenenti anche voucher e coupon destinati a chi atterra in aeroporto – fa quindi sapere Catone - un altro metodo che abbiamo pensato per mostrare ai passeggeri le eccellenze del territorio"”. In questo caso la partnership avrà una durata minima di 6 mesi. Per info commerciale@abruzzo-airport.it.