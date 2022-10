Cresce la digitalizzazione nelle aziende grazie all'accordo tra Poste Italiane e Confindustria Pescara-Chieti

Poste italiane e Confindustria Chieti-Pescara insieme per favorire la digitalizzazione delle aziende. Le due realtà hanno firmato un accordo che permetterà alle 800 associazioni di Confindustria di usufruire di servizi e prodotti innovativi a cominciare dal Poste delivery business prepagata, costituita da servizi di corriere espresso nazionali e internazionali e Pick up light per il ritiro di corrispondenza destinata in Italia e all’estero fino a un massimo di due chilogrammi. In ambito Postel disponibile Microsoft 365 business e Data certa digitale mentre Codice Postepay consente all’associato di accettare, presso il proprio punto vendita, le transazioni CardNot present effettuate con carte di pagamento Postepay.

C'è anche il Pos Postepay, che consente di accettare presso il proprio punto vendita fisico o in mobilità, le transazioni tramite Mobile POS con carte di pagamento aderenti ai circuiti di cui l’impresa stessa ha richiesto l’abilitazione e conto Bancoposta business link per gestire incassi e pagamenti operando su web e app. Infine la posta elettronica certificata (pec) che permette di inviare tramite posta elettronica comunicazioni e documenti con elevato livello di sicurezza oltre a Servizi di Conservazione e Gestione Documentale per conservare i documenti in modalità informatica a norma.

“La digitalizzazione è un driver di crescita imprescindibile per il sistema delle imprese – dichiara Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti-Pescara –. Abbiamo fortemente voluto questo accordo perché Poste Italiane offre con i suoi prodotti innovativi un grande supporto al manifatturiero e inoltre permette alle piccole aziende di realizzare una serie di importanti progetti nella logistica, grazie all’ampia presenza sul territorio. Poste Italiane rappresentano un punto di confluenza e di integrazione delle reti logistiche e del e-business al servizio del Paese”.