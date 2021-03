Acconciatori e barbieri chiusi, protesta la Cna di Pescara: «Misura incomprensibile»

Sugli acconciatori e barbieri chiusi in zona rossa protesta la Cna di Pescara, che parla di «misura incomprensibile». Fa sentire la sua voce, in particolare, il direttore Carmine Salce:

«Pur comprendendo le preoccupazioni per la diffusione del contagio e le decisione adottate dalle autorità per contenerlo e per garantire la salute dei cittadini, non possiamo però non dirci stupiti per alcune decisione contenute nel testo del nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo, con la sospensione delle attività di acconciatura e barbieri in zona rossa. A fronte invece del mantenimento di maglie più larghe per altre attività».