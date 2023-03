Il nuovo "Modello Abruzzo" esordisce al VInitaly con le sue quattro doc compresa quella delle Colline Pescaresi

L'enologia abruzzese va in scena al Vinitaly con un centinaio di produttori che saranno presenti nello spazio di 1.500 metri quadrati del padiglione 12 ad essi riservati nell'ambito dell'importante manifestazione veronese. Il sipario si alza il 2 e si chiude il 5 aprile con la Regione che al Veronafiere porterà il nuovo “Modello Abruzzo”. Cinquantuno le aziende che saranno ospitate nello spazio allestito dal Consorzio e suddiviso in base al nuovo modello pubblicato dal ministero dell'agricoltura sulla gazzetta ufficiale e in vigore dalla vendemmia 2023.

Per la 55esima edizione i produttori saranno quindi presenti con tutte le nuove annate in spazi brandizzati con le quattro appellazioni provinciali per le doc d’Abruzzo: Colline Teramane; Colline Pescaresi; Terre de L’Aquila; Terre di Chieti. Diventa ufficiale anche a livello di immagine e di comunicazione la svolta epocale che sta vivendo l’enologia regionale, sottolinea la Regione in una nota.

Il brand Abruzzo grande protagonista dunque nel cuore di una delle vetrine mondiali dell’enologia, sarà unitaria la partecipazione dei produttori abruzzesi di vini, sempre più richiesti e amati, sia dai mercati nazionali che da quelli internazionali.

“Come lo scorso anno la Regione Abruzzo – si legge in una nota - si è impegnata per cercare di dare sempre maggiore impulso all’export di un territorio vocato alla produzione di grandi vini. Un’azione condotta al fianco delle aziende vitivinicole, dei consorzi di tutela ed a sostegno di tutte le attività di promozione delle varie denominazioni in Europa e nel resto del mondo. Oltre alle 51 aziende suddivise nelle diverse aree di produzione dell’area allestita dai due Consorzi (Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo e il Consorzio di tutela Colline Teramane), confermata anche l’area tasting consortile con oltre 300 etichette in degustazione e una sala dedicata, dove si alterneranno conferenze, presentazioni e degustazioni”.