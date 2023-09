In Abruzzo negli ultimi 4 anni calano gli occupati e le imprese, ma aumenta l'export

L'economia abruzzese mostra paramentri in calo fatta eccezione per l'export. A dirlo uno studio di Aldo Ronci che ha analizzato l'andamento negli ultimi 4 anni del sistema produttivo regionale, a seguito dell'Abruzzo Economy summit che si è tenuto il 22 e 23 settembre a Pescara. Secondo Ronci, la nostra economia mostra segnali di stallo e problematiche strutturali che andrebbero risolte per permettere all'Abruzzo di correre alla pari di altre realtà italiane.

"La popolazione abruzzese è diminuita di 30.785 abitanti. Gli abitanti persi sono pari a quelli di 2 città come Sulmona e Pratola Peligna. In valori percentuali la flessione del 2,37% della popolazione abruzzese è stata del

50% più alta della decrescita italiana che ha registrato un decremento dell’1,61%. Tale variazione pone l’Abruzzo al 13° posto della graduatoria nazionale. Le imprese In Abruzzo hanno registrato un decremento di 474 unità. In valori percentuali le imprese registrano un decremento dello 0,37% quasi lo stesso dello 0,42% italiano che colloca l’Abruzzo all’11° posto della graduatoria nazionale.

Le imprese artigiane subiscono una flessione di 1.880 unità. La flessione percentuale delle imprese artigiane è stata pari a 6,29%, pari al più del doppio del dato italiano che ha registrato un decremento del 2,65%. Il risultato è preoccupante in quanto posiziona l’Abruzzo al penultimo posto della graduatoria nazionale."

L'export mostra un incremento pari a 97 milioni, ma è comunque secondo Ronci un dato molto modesto e di gran lunga inferiore al 34,3% nazionale che posiziona l’Abruzzo al

penultimo posto della graduatoria nazionale delle regioni italiane. Gli occupati (espressi in valori medi annuali) segnano una flessione di 16 mila unità. In valori percentuali la flessione si è attestata 3.5% dato di intensità pari a 6 volte quella nazionale che è stata dello 0,5%. Tale flessione posiziona l’Abruzzo al terzultimo posto della graduatoria nazionale. I disoccupati (espressi in valori medi annuali) subiscono una flessione di 10 mila unità. In valori percentuali la flessione si è attestatal 16,7% dato di intensità superiore a quella nazionale che è stata del 26,4%.

Analizzando il Pil, nel 2022 segna un incremento dell'1% a fronte di una media nazionale del 3,7% e che fa diventare l’Abruzzo il fanalino di coda delle regioni italiane:

"I dati esposti evidenziano che, tra i sette indici analizzati, in nessuno di essi l’Abruzzo è riuscito a piazzarsi tra i i primi dieci posti della graduatoria nazionale ma anzi in cinque di essi si è posizionato negli ultimi posti (dall’ultimo al terzultimo). Definire un Abruzzo economicamente in buona salute, che può essere un modello per le regioni adriatiche è quantomeno azzardato dato che bisogna, invece, ammettere che il sistema produttivo abruzzese versa in uno stato di oggettiva difficoltà."

Il territorio abruzzese, spiega Ronci, è sostanzialmente diviso in due parti: una parte occidentale a carattere montuoso e una parte centrale e orientale collinare che si affaccia verso il mare Adriatico:

"Il sistema produttivo abruzzese si trova in una situazione di oggettiva difficoltà e tale difficoltà è da imputare soprattutto al fatto che esso è composto per la gran parte da micro e piccole imprese che rappresentano il 96% del

totale delle imprese e impiegano il 56% degli occupati. Esse hanno problemi di carattere strutturale e una scarsa propensione all’innovazione. Pertanto, la Regione deve destinare risorse che realizzino il miglioramento della competitività. Per conseguire l’obiettivo dell’innovazione delle imprese abruzzesi, che hanno bisogno di aiuto per superare i limiti all'interno dei quali sono storicamente costrette, si può istituire un centro regionale per l’nnovazione"

Infine sulle previsioni per il primo semestre 2023, Ronci spiega che i dati non sono migliori rispetto agli ultimi quattro anni fatta eccezione per l'export che fa un deciso balzo in avanti collocando l'Abruzzo al quarto posto in Italia per crescita.