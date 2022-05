L'Abruzzo ha 11 imprese "champion" con fatturato fra i 20 e 120 milioni di euro

L'Emilia Romagna è la regione italiana con il maggior numero di imprese "champion", ovvero che rientrano fra le mille imprese italiane nella fascia di fatturato fra i 20 e 120 milioni di euro dal 2014 al 2020, con 153 imprese che realizzano complessivamente 15 miliardi e 792 milioni di euro di fatturato. Il dato emerge dallo studio pubblicato su "L'Economia "del Corriere della Sera sui bilanci degli ultimi sei anni in base ai numeri diffusi dal Centro studi ItalyPost.

L'Abruzzo ha complessivamente 11 imprese champion così suddivise sul territorio: Teramo ne ha 5, Chieti 3, Pescara 2 e L'Aquila una. La classifica nazionale per province vede in testa Milano con 93 imprese. A livello nazionale, infine, i dati sono basati sui bilanci depositati al 28 febbraio 2022 ma sono stati analizzati quelli fino al 2020 dove il fatturato aggregato di queste imprese è di 84 miliardi e 242 milioni, in leggerissima flessione rispetto al 2019. Ma, rispetto al 2019, nell'anno della pandemia l'ebitda di queste aziende cresce passando da 13 miliardi 892 milioni a 15 miliardi 201 milioni.

"Una crescita notevolissima considerando la crisi che ha investito l'intero pianeta che diventa esponenziale se si considera che, secondo la survey realizzata su 200 di queste imprese dal Centro studi di ItalyPost, il 2021 si dovrebbe essere chiuso con un fatturato record di 89 miliardi e mezzo, ben cinque in più rispetto al 2019 e con un ebitda ulteriormente in crescita. Ma il fatto che queste aziende siano davvero capaci di sfidare ogni momento di crisi sarebbe confermato anche dalle previsioni che le stesse fanno sul 2022, dove, in media, dichiarano di crescere del 10% (causa inflazione) in termini di fatturato, ma di un ulteriore 2,5% in termini di ebitda e di utili netti."