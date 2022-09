Abruzzo al quarto posto in Italia per il tasso di emigrazione giovanile all'estero

In Italia cresce il fenomeno preoccupante dell'emigrazione di giovani all'estero per motivi di lavoro, e l'Abruzzo è ai primi posti fra le regioni italiane. A dirlo del Centro studi Impresa Lavoro dell’imprenditore Massimo Blasoni,

realizzata su elaborazione di dati Istat che dimostra come negli ultimi 5 anni oltre 400 mila giovani hanno lasciato la nostra nazione per recarsi all'estero sia per nuove opportunità di lavoro, sia per occasioni di crescita professionale. Costo della vita in aumento, poche opportunità lavorative in base alle qulifiche sono fra i principali motivi di questo esodo, oltre alla scarsa fiducia per un possibile futuro lavorativo in Italia. Analizzando i dati, troviamo al primo posto per percentuale di abbandono del territorio il Trentino-Alto Adige (1,23%), l’unica regione a registrare oltre un punto percentuale di trasferimenti. Fanno seguito il Friuli-Venezia Giulia (0,87%), il Molise (0,86%), l’Abruzzo (0,84%) e la Calabria (0,82%). Si tratta, dunque, di un andamento che non rispecchia le storiche differenze fra Nord e Sud. Fra le regioni a registrare una minor quantità di emigrati ci sono la Campania (0,56%), il Lazio (0,57%), la Puglia (0,59%) e la Toscana (0,60%).

Il dato prende in esame i giovani fra i 18 e 39 anni compresi quelli che hanno abbandonato l'Italia per motivi di studio. Se si analizzano invece i Paesi dove i nostri giovani preferiscono emigrare, troviamo in testa il Regno Unito, con 21.138 mila emigrati, seguito dalla Germania (10.960 mila), dalla Francia (6.440 mila), dalla Svizzera (5.619 mila), dalla Spagna (3.675 mila) e dal Brasile (3.644 mila).