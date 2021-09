In Abruzzo Despar Centro-Sud con Legambiente per la XXIX edizione di “Puliamo il mondo”

Consolidare e rafforzare il proprio impegno nei confronti della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Con questo intento Despar Centro-Sud rinnova la propria partnership con Legambiente, già avviata nel 2020, in occasione della XXIX edizione di “Puliamo il Mondo” (edizione italiana di Clean up the World), appuntamento di volontariato ambientale tra i più importanti in Italia, in programma a livello nazionale dal 24 al 26 settembre. Le iniziative in programma a Pescara e Silvi si terranno sabato 25 settembre, a Vasto dall’1 al 3 ottobre.

Quest’anno Despar Centro-Sud ha promosso attivamente l’iniziativa nei propri negozi, sensibilizzando e invitando i clienti a partecipare all’evento e a unirsi ai dipendenti per raggiungere assieme l’obiettivo: rendere le città più pulite e vivibili.

Aumenta, inoltre, considerevolmente il presidio sul territorio con l’incremento dei Comuni coinvolti rispetto alla scorsa edizione: 20 le città, divise tra Puglia (Barletta, Corato, Terlizzi, Canosa, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Trani e Giovinazzo), Basilicata (Policoro), Calabria (Belvedere, Scalea, Siderno, Paola, Rende, Lamezia, Cosenza), Campania (Marigliano) e Abruzzo (Pescara, Vasto, Silvi Marina), nelle quali si svolgeranno azioni di cittadinanza attiva finalizzate a ripulire strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati. Un percorso virtuoso costruito negli anni per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

Tutte le azioni di volontariato saranno svolte nel completo rispetto di tutte le normative anti Covid, con particolare attenzione al distanziamento fisico e all’utilizzo costante della mascherina.

L’attenzione all’ambiente e la Responsabilità sociale d’Impresa rappresentano una delle voci più importanti del piano di espansione di Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, che ha da poco pubblicato il suo terzo Report di Sostenibilità nel quale ha evidenziato le numerose iniziative dedicate alla salvaguardia e alla tutela del proprio territorio e alle persone, elemento centrale della politica di crescita del gruppo che conta su un totale di 511 tra negozi diretti, affiliati e somministrati, distribuiti tra Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Abruzzo e Molise e oltre 2.400 collaboratori.

Di pari passo viaggia anche il piano di sviluppo 2021-2025 che vede Maiora protagonista di importanti investimenti tra cui spiccano quelli in sostenibilità, risparmio energetico e tutela dell’ambiente.

«La pandemia, purtroppo ancora nel vivo, – spiega Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Despar Centro-Sud – ci ha insegnato quanto importante sia rispettare l’ambiente nel quale viviamo. Ognuno di noi è chiamato contribuire: cittadini, imprese, istituzioni, mediante piccoli e semplici gesti come questi. Anche quest’anno faremo la nostra parte, auspicando in una sempre maggiore responsabilità da parte di tutti nel salvaguardare il nostro territorio».