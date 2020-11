Anche in Abruzzo il Codacons lancia l'assistenza telefonica per lavoratori e imprese per il ddl "Ristori"

Anche il Codacons Abruzzo è pronto a fornire assistenza telefonica a imprese e lavoratori della Regione che intendono ottenere i rimborsi previsti nel decreto "Ristori" del Governo. L'associazione dei consumatori mette a disposizione un team di avvocati specializzati che aiuterà a compilare nel modo migliore e più veloce la domanda per i ristori riguardanti le chiusure e restrizioni dispose con gli ultimi provvedimenti per arginare il Coronavirus.

Professionisti e categorie economiche potranno accedere ai contributi in base alle perdite avute, calcolati anche in base alla Regione ed alla sua collocazione nelle tre fasce di rischio.

Proprio per sostenere i lavoratori dell’Abruzzo e le tante piccole imprese della regione danneggiate dal Covid (dagli alberghi ai ristoranti, passando per taxi, negozi, bar, ecc.) il Codacons lancia oggi un apposito servizio di assistenza telefonica, dove un team di legali risponderà a tutte le domande relative agli indennizzi previsti dal Governo e alle procedure da attivare per richiedere i contributi a fondo perduto introdotti con i recenti decreti.