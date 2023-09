Gli abruzzesi investono nel mattone, nonostante l’aumento dei prezzi delle case

I prezzi delle case sono in aumento continuo, eppure gli italiani preferiscono comunque investire nel mattone.

La finalità è quella di difendere il capitale e mettere a reddito il denaro, tenendo conto dell’incertezza economica del periodo.

L’ultima indagine condotta dall’ufficio studi del gruppo Tecnocasa evidenzia:

“un rallentamento sull’onda dell’aumento dei tassi di interesse che sta limitando l’accesso al credito alle fasce più basse di reddito e sta riducendo, in generale, la disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti. Infatti, nei primi tre mesi del 2023 i dati dell’Agenzia delle Entrate hanno rilevato una contrazione dei volumi di compravendite a livello Italia dell’8,3%. Dai primi risultati delle analisi che come Ufficio Studi stiamo conducendo, la prima parte del 2023 ha registrato un discreto aumento delle compravendite a uso investimento che sono passate da 16,8% a 19,6%. In diverse metropoli abbiamo di fatto segnalato un forte aumento degli acquisti finalizzati alla messa a reddito o semplicemente per difendere il capitale dall’incertezza del periodo” – lo afferma la responsabile Fabiana Megliola.