A Città Sant'Angelo seconda giornata dell'infopoint per aderire alla comunità energetica

Nuovo Infopoint dell'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo per i cittadini che intendono avere informazioni ed aderire alla comunità energetica angolana. Dopo l'apertura del 14 dicembre scorso, il 21 dicembre sarà disponibile il punto informativo nel centro sociale anziani ex scuola elementare poliambulatorio medico in via Salara 70 dalle 17,30 alle 19,30. Si tratta dell'ultima giornata disponibile per il 2023. Ricordiamo che il Comune di Città Sant'Angelo è stato il primo sul territorio ad aver già avviato a livello operativo l'iter per costituire la comunità energetica, il progetto che prevede di poter aderire alla comunità che punta non solo a generare autonomamente energia tramite fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici) ma anche ad avere un risparmio importante sul costo stesso delle utenze per i cittadini, gli enti e le imprese che vi aderiscono.

La presentazione dell'iniziativa si è svolta nel mese di settembre nel teatro comunale angolano, ed ha visto la partecipazione fra gli altri del sindaco Matteo Perazzetti, di Marco Pennarossa Ceo di Energylab3 e di Federico Ferri responsabile tecnico Energylab3 .