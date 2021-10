Il colosso americano Omnicom Media Group sceglie una società di Pescara per rafforzare l’offerta di servizi e-commerce

La realtà pescarese 3Pw Commerce è specializzata in soluzioni tecnologiche full service per la vendita su Amazon e ora avvia una collaborazione multinazionale leader mondiale nel marketing e nella comunicazione

Inizia l'accordo di collaborazione tra la pescarese 3Pw Commerce e il gigante americano del marketing Omnicom Media Group che punta a rafforzare la sua offerta sul fronte dei servizi e-commerce.

La società pescarese, nata nel 2015, è specializzata nel supporto a medie e grandi imprese per la vendita sui principali marketplace del mondo, Amazon in testa, di qualunque tipologia di prodotto o servizio.

La collaborazione con 3Pw Commerce, si legge nella nota stampa diffusa dall'impresa statunitense, rappresenta un asset che rafforza l’offerta di servizi di Omnicom Media Group con tecnologie esclusive e la possibilità di offrire un approccio consulenziale totalmente integrato.

«Un partner solido e affidabile come 3pw Commerce ci consente di garantire un miglioramento della digital availability per i nostri clienti, beneficiando di soluzioni per la gestione di tutti i servizi concentrati in un unico framework», spiega Marco Girelli, ceo di Omnicom Media Group Italia.

«Siamo entusiasti di avviare questa partnership, che ci consentirà di estendere il nostro approccio integrato, dalla logistica alla consulenza e-commerce, su nuovi clienti e campi di applicazione, e di potenziare la nostra piattaforma multi-marketplace in sinergia con un leader globale nel marketing e nei servizi di comunicazione come Omg», aggiunge Fernando De Panfilis, ceo di 3Pw Commerce.