Azienda abruzzese lancia il sito "Portale Bonus 110" dedicato ad imprese edili e professionisti per il superbonus

Un'azienda abruzzese, la Grempredictive, ha lanciato la piattaforma online "Bonus 110"(portalebonus110.it) dedicata al superbonus sulle ristrutturazioni confermato dal Governo anche per il 2021. L'obiettivo è far convergere sulla piattaforma coloro che intendono effettuare lavori inserendo i dati del proprio immobili, e i professionisti e le aziende edili per usufruire del bonus al 110%.

Il sistema, che sfrutta le potenzialità dei big data, ha già assegnato 80 cantieri e attirato oltre 200 committenti, con numeri in crescita come spiega Graziella DI Filippo, fondatrice del portale all'Ansa. Tutte le operazioni vengono eseguite in maniera trasparente e regolare, rispettando le norme previste dal superbonus del Governo.