Riscontri positivi per il workshop di Riotta sulla recitazione [FOTO]

Sabato 27 e domenica 28 novembre, alla Società operaia del mutuo soccorso di Spoltore, si è svolto il workshop sulle 5 regole d’oro della recitazione a cura di Vincent Riotta, che nei prossimi giorni sarà al cinema nel ruolo di Fernando Reggiani nel film “House of Gucci” (regia di Ridley Scott) con Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto. Riotta, inoltre, è da poco tornato da Berlino, dove ha girato un film con Cate Blanchett, “Tar”, per la regia di Todd Field. Infine qualche settimana fa è stato nell’Accademia di Namibia per tenere una docenza sempre in materia di recitazione.

Oltre al Maestro Vincent Riotta, insieme a tutti gli allievi del corso, hanno partecipato al workshop anche il vice presidente dell’Asi Abruzzo Luigi Spina e il responsabile dell’Asi Spettacolo Abruzzo, Antonio Carlo Moccia, che è anche il manager nazionale per gli eventi e ospitate dell’attore italo-americano. Per informazioni sui corsi di recitazione di Vincent Riotta si può contattare la The Mac Live Management a booking@themaclive.it.