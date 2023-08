"Il volontario" dello storico Patricelli conquista Hollywood: un colossal su Pilecki, il militare eroe che si fece internare ad Auschwitz

Fu il primo a raccontare al mondo l'orrore dei campi di concentramento e lo fece nel 1942 dal campo di Auschwitz dove si era fatto rinchiudere perché il mondo conoscesse l'orrore che si stava consumando. Il suo nome era Wiltold Pilecki: il capitano polacco che i cancelli di Auschwitz li varcò sotto il falso nome di Tomasz Serafinski. Per mille giorni Pilecki restò ad Auschwitz, riuscendo alla fine ad evadere.

La sua prima biografia, “Il volontario” edito da Laterza nel 2010 diventerà un film hollywoodiano con la sceneggiatura di Matt King, ma a scriverla quella biografia è stato lo storico pescarese Marco Patricelli che della pellicola sarà consulente storico. Una grande produzione che vede insieme la Powder hound picturese e il Polish film institute e dunque Liz Stilwell e Jayne Ann Tenggren che produttrice lo è stata di "1917", film che ha vinto tre premi Oscar e due Golden Globe. La pellicola che si avvarrà anche della consulenza della famiglia di Pilecki, sarà girato tra Stati Uniti, Polonia e Italia.

A parlarne è stata persino la rivista Variety, la più importante dell'industria cinematografica e se su attori e registi resta il massimo riserbo, il titolo del film tratto dalla biografia di Patricelli lo ha svelato: “Enemy of my enemy”. “La coproduzione più importante per l'industria del cinema polacco”, così ha definito il lungometraggio.

Una vita dedicata al valore della libertà e della verità quella di capitano polacco Pilecki che alla fine della seconda guerra mondiale, con l'arrivo di Stalin, continuò a lottare per una Polonia libera e indipendente fino a quando, il 25 maggio del 1948, fu condannato a morte e fucilato.

Un vero e proprio colossal quello che sarà girato sulla figura di un uomo che merita di essere conosciuto e che grazie a Patricelli porterà il nome di Pescara nella culla del cinema mondiale: Hollywood.

Riduttivo definire Pilecki come un eroe polacco, perché il suo nome è quello di un uomo che per tutta la vita si oppose ai totalitarismi, quello nazista prima e quello comunista poi. Quasi uno sconosciuto quel volontario che Patricelli ha raccontato e il suo auspicio, come detto da lui stesso all'agenzia Agi “è che la potenza del grande schermo possa restituire anche a una figura eroica come Pilecki lo spazio e l'attenzione che merita”. Proprio il suo libro ne ha permesso la riscoperta e negli ultimi anni tanti sono stati i riconoscimenti tributatigli con il libro trasporto anche in musica e rappresentato dalla Filarmonica di Cracovia con un grande concerto tenutosi anche nella nostra città. Un nome che la Polonia filo sovietica cancellò fino al 1989, quando cadde il Muro di Berlino. Si dovrà comunque aspettare il 2019 perché il parlamento europeo chieda a tutti gli Stati membri di celebrare ogni 25 anni la figura di Pilecki, “un eroe che si oppone ad ogni totalitarismo”.

La Tengreen si è detta entusiasta del nuovo progetto parlandone sul canale Instagram della Powder hound pictures: “non vedo l'ora di riportare in vita un'altra splendida storia epica la storia di Pilecki dovrebbe ispirare tutto il mondo e noi siamo ben felici di condividerla un giorno con un pubblico globale”, ha postato la produttrice a quattro anni dal successo di “1917”.

Una grande soddisfazione per Patricelli, ma anche per tutta Pescara che con il suo libro porta il suo nome nella patria del cinema mondiale. Non ci si può che augurare che si ripeta il successo di "1917" e che la pellicola si guadagni non solo la passerella sul red carpet, ma magari anche uno o più premi Oscar.