"Visioni d’Abruzzo": il nuovo cinema regionale protagonista al Marina grazie alla Cna

Una rassegna cinematografica dal sapore tutto abruzzese. È “Visioni d'Abruzzo” e ad organizzarla è la Cna cinema Abruzzo che intende così dare spazio a quella nouvelle vague di autori regionali del cinema e dell'audiovisivo che cresce ogni giorno nel consenso della critica e capace di ottenere riconoscimenti nazionali e internazionali. La rassegna sarà protagonista domani sera al porto turistico nell'ambito delle proiezioni organizzate dal Premio Flaiano nel contenitore di Estatica e proporrà alcune delle produzioni più significative realizzate da questo mondo di professionisti.

“L'iniziativa – spiega il presidente regionale di Cna cinema Abruzzo Stefano Chiavarini -, nata da una proficua collaborazione avviata quest'anno con il premio Flaiano e che speriamo nei prossimi anni si possa replicare e potenziare ulteriormente, prevede la proiezione di opere audiovisive realizzate da autori e case di produzione abruzzesi. Autori che hanno riscosso significativi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, come è di recente avvenuto anche al festival di Cannes o al premio David di Donatello, alcune delle vetrine più conosciute e prestigiose del mondo. Il nostro obiettivo – sottolinea – è valorizzare le eccellenze presenti nella regione affinché si sensibilizzi l'opinione pubblica locale sul potenziale artistico e produttivo di questi professionisti: una dimostrazione che il cinema di qualità si può realizzare anche al di fuori della Capitale e dei grandi centri. Insomma – conclude – vogliamo aprire una finestra su un mondo significativo e ricco di talenti”. Il programma di domani sera che prenderà il via alle 20.30 (3 euro il biglietto di ingresso, 5 per le coppie) prevede un mix di trailer, film, spot, videoclip e cortometraggi realizzati dai nuovi autori abruzzesi che saranno presenti all'evento.

A presentare la serata sarà Walter Nanni. In scena il cortometraggio “Torino 78” di Francesca Florindi (Ifa academy Pescara), il cortometraggio “This is fine” di Giammarco Nepa; il trailer del film “Serendip” di Marco Napoli prodotto con Antonio di Leonardo, il trailer del film “Lupo+Agnello” di Giuseppe Schettino, lo spot “Mama” di Walter Nanni, il trailer film “Reverse/Killer selfie” di Mauro John Capece, il cortometraggio “Lusi” di Lorenzo Pallotta, il trailer film “Carne et ossa” di Roberto Zazzara, il videoclip “Dormo poco e sogno molto” di Paolo Santamaita, il trailer del film “Il segno del perdono” di Marco Zaccarelli, il trailer del film “Tsa-il teatro racconta” di Gianfranco Di Silestro, il trailer del film “Happy new year Jim” di Andrea Gatapoulos, il trailer del film “Eva” di Rossella Inglese, il cortometraggio “Diorama” di Camilla Care che ha avuto la nomination al David 2022 e il “Decumano Maximo” di Alessio Consorte.