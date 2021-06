Nuovo traguardo per “Vinpeel degli orizzonti”: traduzione in doppia lingua per il romanzo di Millanta

Ed è già tutto pronto per la prima presentazione del 10 giugno in Romania: appuntamento nella libreria Mihai Eminescu di Bucarest. Modererà l’attrice Kristina Cepraga

Nuovo traguardo per il romanzo di Peppe Millanta 'Vinpeel degli orizzonti', pubblicato da Neo Edizioni nel 2018: viene infatti tradotto in rumeno e francese. In una nuova veste grafica grazie all'editore Casa C?r?ii de ?tiin?? e alla traduttrice Gabriela Lungu, il libro in lingua rumena diventa “Zarile lui Vinpeel”, mentre in lingua francese prende il nome di “En route vers l'ailleurs”, traduzione di Murel Morelli per la casa editrice La joie de lire di Ginevra.

A breve in Romania ci sarà una prima presentazione di 'Vinpeel' nella sua nuova versione: appuntamento il 10 giugno, alla presenza dello stesso Millanta, nella libreria Mihai Eminescu di Bucarest. Modererà l’attrice Kristina Cepraga.