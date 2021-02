Nel filmato, per la regia di Antonio De Gregorio, la band pescarese torna alla contemporaneità dopo l’esplosione di “Resti Digitali” e si proietta in una nuova dimensione temporale, scaraventata attraverso un portale all’interno di un Sushi Bar

È online il videoclip di "Sushi all you can hit", primo singolo de Le Canzoni Giuste. Nel filmato, per la regia di Antonio De Gregorio, la band pescarese torna alla contemporaneità dopo l’esplosione di “Resti Digitali” e si proietta in una nuova dimensione temporale, scaraventata attraverso un portale all’interno di un Sushi Bar.

Senza neanche avere il tempo di rendersi conto di ciò che sta succedendo, l’autoritario gestore del locale li ricolloca immediatamente, loro malgrado, al lavaggio piatti e al servizio di sala. Le Canzoni Giuste si ritrovano così avvolti dal mondo descritto dal singolo, tra quintali di sushi, un fantomatico Papa e impiegati dell’Inps. Dovranno cercare di riaprire il portale e tornare nella loro contemporanetà?

“Sushi all you can hit” punta il dito in quella che è probabilmente la versione peggiore dell’essere umano, come spiega la band stessa: “Quella che rimanda i suoi doveri e si sottrae alle proprie responsabilità, scaricando la colpa sempre sul prossimo. Il tutto si svolge, inesorabilmente, nello scenario contemporaneo, un mondo di fatto flagellato dalla pandemia, in cui l’altruismo, il senso di responsabilità, la presa di coscienza collettiva, cedono spazio all’ignoranza, al negazionismo, all’individualismo ed ai problemi futili che appaiono prioritari, in una perenne lotta tra poveri. Tutto sembra essere perduto, ogni speranza e ogni possibilità inghiottite dalla velocità inesorabile con il quale viaggiano le informazioni. Non rimane che adeguarsi alla massa, rilassarsi, bere un bel Mojito e pensarci, magari, domani.