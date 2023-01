Amore assoluto per la musica reggae, compie 20 anni l’associazione culturale Negril

Il 2023 segna un traguardo importante per l’associazione culturale Negril: si festeggiano infatti i vent'anni di attività, un filo continuo indissolubilmente legato alla cultura giamaicana e alla musica reggae, due decenni di promozione musicale che hanno mosso i primi passi nei locali del circolo di via dei Marrucini per poi arrivare ad eventi di portata internazionale come il concerto di Ziggy Marley a Pescara nel 2007.

Presidente è il cantante e produttore pescarese Don Tino (Tino Cicchelli), gia leader dei Maga Dog: “Mi sono svegliato nel 2023 - racconta - accorgendomi che sono passati vent’anni e che, tra i tanti cambiamenti che hanno attraversato le nostre vite, Negril è rimasto sempre un punto fermo, una comfort zone virtuale dove anche il semplice vedersi e parlare di reggae music ha esorcizzato i nostri mali quotidiani”.

Negril ha promosso in questi anni i più importanti artisti giamaicani: basta ricordare Luciano the Messenger e Barrington Levy, presenti nella recente lista (pubblicata da Rolling Stone) dei duecento artisti più influenti nella storia della musica. Gli unici artisti reggae presenti oltre a loro sono Bob Marley, Dennis Brown e Toots Hibbert, purtroppo passati a miglior vita anni fa. Tornando a Negril, altri ospiti di assoluto rilievo del panorama mondiale sono stati Alborosie, Capleton, Tony Rebel, Morgan Heritage, Alton Ellis, Beenie Man e Busy Signal.

L’associazione ha da sempre collaborato con tutte le realtà territoriali e portato i propri artisti nelle location piu conosciute della zona, come il Tipografia, il Wake-up, lo Zu-Bar, il Qube, Le Canarie, il teatro D’Annunzio e Le Naiadi. Inoltre Negril ha ideato il "For Ethiopia Festival", allineandolo ad un progetto di cooperazione internazionale per la ristrutturazione di un’ala del St. Mary Hospital di Axum, collaborando con i Comuni di Pescara e Giulianova e la Regione Abruzzo.

Dal 2019, Don Tino e Carlo Marcone (Radio Città) rivestono la carica di direttori artistici dell’Harbour Reggae Festival, che si svolge ogni anno al porto turistico, in collaborazione con il Marina di Pescara, all’interno del programma di Estatica. In attesa di festeggiare il trentesimo compleanno del Negril è possibile seguire tutte le evoluzioni sulla pagina Facebook dell’Harbour Reggae Festival o sul sito personale dell’artista e presidente Don Tino, www.dontinomusic.com.