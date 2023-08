L'attrice Vanessa Gravina visita Casa Michetti a Tocco da Casauria [FOTO]

Tocco da Casauria ha ricevuto la visita di Vanessa Gravina, l'attrice che sin da giovanissima ha iniziato a calcare i palcoscenici diventando un volto noto tanto del cinema quanto del teatro e della televisione. Il motivo della presenza di Vanessa in paese è dovuto al primo festival dedicato a Francesco Paolo Michetti, che ha offerto l'occasione di parlare anche dell'imminente riapertura della casa natale del pittore, per la quale il consiglio regionale ha appena stanziato 40mila euro che serviranno alla sua ristrutturazione.

La notizia è stata data dalla pagina Facebook "Tocco e dintorni", che mostra anche un video in cui la Gravina, accolta dal sindaco Riziero Zaccagnini, auspica che Casa Michetti "possa tornare a essere un luogo di cultura accessibile e aperto al pubblico".

Non va dimenticato che il legame dell'attrice con il nostro territorio è di lunga data, come ricordato da lei stessa in un'intervista rilasciata a IlPescara.it qualche mese fa: "Ho tanti amici e tanti ricordi di Pescara. È una città in cui sono stata spesso. L'ultima volta è stata l'anno scorso in occasione del festival dannunziano nel bellissimo teatro intitolato al Vate che affaccia sul mare ed è immerso nella vostra bellissima pineta. Un'esperienza bellissima insieme alla mia amica Franca Minnucci, Davide Cavuti e tanti altri bravissimi artisti".

La Gravina, poi, aveva menzionato anche "il teatro Florian e quindi la famiglia Vellaccio, i parenti di Cicognini. Insomma, Pescara è una città che amo e uno dei ricordi che mi lega a lei è anche il concerto di Bob Dylan cui andai insieme a mia madre con cui ero in vacanza. Potrei andare avanti per ore, ma mi fermo qui. Posso sicuramente dire che è una città a cui sono molto legata e in cui torno sempre molto volentieri".