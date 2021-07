Musica, Trio Accord in concerto a Penne l'11 luglio

Concerto del Trio Accord a Penne nel chiostro di San Domenico.

L'appuntamento è per le ore 18 di domani, domenica 11 luglio.

L'iniziativa è inserita nel calendario "Incontri musicali d'Estate 2021", dedicata alla musica classica, e promosso dall'assessorato comunale alla Cultura.

Il Trio Accord, consolidato da diversi anni, si è esibito nelle più importanti sale concertistiche di tutto il mondo, riscuotendo sempre significativi apprezzamenti per la solidità tecnica, la grande musicalità ed un affiatamento d'insieme percettibile al primo ascolto. Il programma proposto dal concerto parte dai compositori, come Bach, riferimento d'eccellenza della musica barocca e, attraverso Elgar, Monti, Brahms, dall'Europa, per incanto, si raggiunge il Nuovo Mondo con Piazzolla e Gardel.