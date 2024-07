Il tour dell’abruzzese fuori sede Gino Bucci per presentare il nuovo libro Rime Sbauttite

Un vero e proprio tour estivo che toccherà molte delle cittadine della nostra regione e del Pescarese.

Gino Bucci, meglio noto come L’abruzzese fuori sede, presenta il nuovo libro Rime Sbauttite, edito da Ricerche & Redazioni.

Dopo il successo del primo lavoro Rime Toscibili, che ha conquistato non solo la nostra terra ma anche l’America – dal 24 giugno 2024 si trova nelle librerie statunitensi tradotto in lingua inglese – ora si prepara a proporre e discutere della sua nuova fatica in cui, rivela, ha inserito un lungo inno di ottonari in cui cita tutti i 305 comuni abruzzesi, così nessuno si risentirà.

Rime Sbauttite è uscito lo scorso 6 luglio e il tour è iniziato dal paese natale di Gino Bucci, Martinsicuro. Toccherà varie località del Pescarese, a partire da Montesilvano il prossimo 10 luglio, il 12 a Elice per arrivare a Castiglione a Casauria il 21 luglio.

Si proseguirà per Lettomanopello il 7 agosto e Loreto Aprutino un mese dopo, l’8 settembre.

Di seguito tutte le date e le città abruzzesi toccate dal tour per presentare Rime Sbauttite di Gino Bucci: