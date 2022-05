Tiboni (Premi Flaiano) sul video promozionale del Giro d'Italia a Pescara: "Ennio Flaiano completamente dimenticato"

La presidente dei Premi internazionali Flaiano commenta il video spot girato a Pescara per la tappa del Giro d'Italia che, lo ricordiamo, partirà dalla nostra città il 17 maggio prossimo. La Tiboni in particolare fa notare come la figura di Ennio Flaiano sia stata completamente ignorata e dimenticata nel video e nelle immagini scelte per rappresentare Pescara, nonostante la statua in piazza Unione anche se il drone utilizzato per girare il video non l'ha ripresa:

"È curioso, i festeggiamenti per il Giro iniziano dal Mediamuseum, ma di Flaiano, nel video, nemmeno un accenno. A questo punto qual è il senso di chiedere al Comune di Roma di traslare le spoglie di Ennio Flaiano, che riposa a Maccarese con l’amata figlia Lelè e la moglie? Forse è meglio lasciare le cose come stanno, così Pescara “che è la città dall’eterna fuga in avanti” (come scrisse Mario Pomilio), incontrerà Flaiano in altri luoghi."

Ricordiamo che da tempo l'amministrazione comunale Masci ha annunciato di voler richidere la traslazione delle spoglie di Flaiano per riportarle nella nostra città.