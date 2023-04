Tiboni (Premi Flaiano) plaude all'acquisizione di parte della casa natale dell'intellettuale: "Con il Mediamuseum nasce la Flaianozone"

“L’auspicio è che la riqualificazione del Mediamuseum, che conserva il materiale di Flaiano, possa costituire il giusto completamento sinergico di casa Flaiano anche per la strategica vicinanza. Insomma, è nata una Flaianozone”.

Con queste parole la presidente dei premi internazionali a lui dedicati Carla Tiboni commenta la “buona notizia”, come lei stesso la definisce, dell'acquisizione grazie al diritto di prelazione di una porzione della casa di Corso Manthoné che ha dato i natali all'eclettico intellettuale.

“L'ssociazione Flaiano – ricorda Tiboni - già dal 1994 aveva richiesto all’allora amministrazione comunale l’acquisto dell’intero immobile, per il prezzo di 400 milioni. Non fu fatto e negli anni non è stato dato seguito a tale richiesta. Non c’è al mondo una strada che possa vantare un unicum come Corso Manthoné dove sono nati due grandissimi personaggi come d’Annunzio e Flaiano che ineludibilmente devono rappresentare insieme Pescara e l’Abruzzo nel mondo”, ha concluso Tiboni sottolineando l'importanza di far sì che la nuova realtà culturale entrata ora nel patrimonio dell'amministrazione diventi un unicum proprio con il Mediamusum.