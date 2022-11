Al Flaiano lo spettacolo "Natura morta in un fosso" con Giampiero Mancini che porta il femminicidio in teatro

“Natura morta in un fosso". Questo il titolo dello spettacolo teatrale che verrà proposto 5 volte dal 22 al 27 novembre nella settimana della lotta alla violenza.

Le 5 date in Abruzzo saranno a Pescara, L'Aquila e Avezzano con l’attore e regista Giampiero Mancini che porta in scena “Natura morta in un fosso”.

Si tratta di un poliziesco, frutto della creatività di Fausto Paravidino, che affronta il tema del femminicidio in modo diretto e inusuale.

Il pubblico in sala sarà immerso in un’esperienza che attinge a tutte le tonalità del giallo d’autore e condividerà con i protagonisti, emozioni, paure e indizi per giungere finalmente alla risoluzione del caso dell’omicidio di una giovane donna. L’intento di “Natura morta in un fosso”, però, non si esaurisce con la soluzione del crimine, che addirittura passa quasi in secondo piano, ma va ben oltre: permette di entrare nella psiche dei personaggi, riflettere e mettere in discussione svariati aspetti della quotidianità e delle proprie certezze.

«Abbiamo scelto di raccontare questa storia, che è la storia di tante donne, con un linguaggio crudo e diretto», spiega Giampiero Mancini, «il fine è quello di sensibilizzare le platee, soprattutto più giovani, sul tema del femminicidio, che affrontiamo senza perbenismo o ipocrisie. Dedichiamo questo spettacolo a tutte le "Elisa Orlando"».

Mancini adatta la storia dalla carta al teatro in modo straordinario, con il suo linguaggio registico fortemente cinematografico in cui la musica, sempre scelta con sapienza, diventa struttura emozionale. La regia cura ogni personaggio con la profondità quasi “mistica” che a Mancini è stata sempre riconosciuta. Una nota di merito va inoltre alla creazione di personaggi ex novo e per i quali sono stati scritti ampi blocchi narrativi. Questi bilanciano il racconto e lo portano dal crime tout-court alla più alta tradizione della commedia all’italiana, dove Mancini riesce anche a farci ridere, e di gusto. Un equilibrio perfetto tra una lacrima e un sorriso, ben rappresentati dal ruolo del Commissario da lui interpretato in questa versione per il teatro. Quella del detective è una figura ricorrente nella carriera di Mancini, avendola interpretata più volte. L’ultima, in ordine di tempo, nella fiction di successo Rai Mentre ero via per la regia di Michele Soavi con Vittoria Puccini, ma lo è stato anche in Come un delfino - la serie, al fianco di Raoul Bova e perfino nel film Hollywoodiano Hard Night Falling al fianco di Dolph Lundgren, il mitico Ivan Drago.

Il primo appuntamento è martedì 22 novembre al teatro Circus di Pescara alle ore 20:45, l’evento è organizzato dalla Renato Curi per una platea di ragazzi e ragazze del mondo dello sport. Mercoledì 23 novembre, sempre alle 20:45, il sipario si alzerà nel teatro dei Marsi di Avezzano, l’evento è organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e la commissione per le Pari Opportunità. In replica giovedì 24 alle ore 10 per un matinèe dedicato alle scuole del complesso marsicano. Il sabato 26 novembre alle ore 20:45 sarà la volta dell’auditorium Flaiano di Pescara nell’ambito delle manifestazioni indette dal Comune di Pescara e domenica 27, ultima data abruzzese, alle ore 18:30 l’appuntamento è al Ridotto dell’Aquila. Tutti gli ingressi sono gratuiti fino a esaurimento posti. Esclusivamente nella data del 26 novembre nell’auditorium Flaiano sarà possibile prenotare il posto scrivendo una mail con i nominativi a smolabmail@gmail.com, oppure inviando un messaggio WhatsApp al 3297788707.

Natura morta in un fosso - Sinossi

A dare il via all’azione è l’omicidio di Elisa Orlando. Attorno al delitto si sviluppa l’intreccio delle indagini, degli interrogatori, delle testimonianze e delle ricostruzioni di una serie di personaggi che danno forma ai diversi ambienti di una non meglio identificata periferia metropolitana, disegnata con tratti tutt’altro che rassicuranti: sesso, droga, ricatti, disillusione e finto perbenismo. Sua madre, suo padre, il suo fidanzato, uno spacciatore, una prostituta, un commissario e il suo vice, un poliziotto e un medico legale. Questi i personaggi che si alternano e si affiancano sulla scena, imprimendo un’imprevedibile serie di svolte alle indagini. In questo inedito e memorabile allestimento la struttura monologhistica della stesura originale, grazie ad un’operazione di sceneggiatura e riscrittura davvero ispirata, si fa incredibilmente più viva e coinvolgente rendendo il racconto acceso e dinamico e facendo procedere la narrazione su tre piani. Ogni personaggio infatti è in continuo dialogo con sé stesso, con gli altri personaggi e con il pubblico, con cui interagisce attivamente, facendosi testimone della sua verità e offrendogli un tassello del suo punto di vista per completare il mosaico dell’omicidio di Elisa. Il linguaggio è frammentato ed elementare, concreto, spesso volgare ricordando le “four-letter words”, di mametiana memoria, he danno verità, verticalità e secchezza alla narrazione. Il pubblico fino alla fine è parte attiva nella risoluzione delle indagini, poiché reso costantemente partecipe degli stati d’animo e delle strategie dei personaggi e quindi ne è diventa innegabilmente complice.