"Teatro virale, emozioni contagiose. Le persone con disabilità oltre il lockdown", al via il progetto dell'Anffas

Si chiama “Teatro virale, emozioni contagiose. Le persone con disabilità oltre il lockdown".

Ed è il progetto proposto dall'Anffas e finanziato dopo l'aggiudicazione dell’avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del codice del terzo settore – risorse adp 2020 e risorse aggiuntive 2020.

Le 4 associazioni della rete Anffas intraprenderanno un percorso al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie attraverso gruppi di auto mutuo aiuto, momenti formativi e focus group specifici, al fine di rielaborare le sensazioni e i sentimenti vissuti dalle persone con disabilità e dai loro caregiver durante il non facile periodo del lockdown; il tutto verrà poi trasposto in una rappresentazione teatrale.

Come si legge in una nota, «la scrittura delle sceneggiature, con la collaborazione attiva delle persone con disabilità e dei volontari, sarà momento pregnante di partecipazione attiva e, se lo spettacolo è sì il prodotto finale, il laboratorio teatrale e i gruppi di auto mutuo aiuto risultano essere strumento altrettanto funzionale ed efficace per agire sul benessere dei partecipanti. Ciascuna associazione partner, a partire da ciò che emergerà dai gruppi AMA, produrrà dunque una sceneggiatura inedita che confluirà poi nello spettacolo teatrale condiviso».

«Condivisione e socializzazione sono parole chiave per le persone con disabilità in qualsiasi momento, a maggior ragione in questo tempo di graduale ripresa a seguito dell’emergenza sanitaria e del relativo lockdown», dice la presidente della Fondazione Anffas Pescara “La Gabbianella” Maria Pia Di Sabatino che ha fortemente voluto questo progetto che, «nasce per andare a intercettare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie che hanno visto, a seguito della pandemia, modificarsi e ridursi delle routine tanto preziose quanto consolidate».

Il progetto si inserisce nell'ottica di riparo a una povertà relazionale frutto dell’isolamento forzato e vuol essere mezzo e strumento efficace a sostegno emotivo delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nella fase di emergenza e post-emergenza Covid-19; sarà questo progetto anche un’opportunità per guardare alla pandemia da un’ulteriore e diversa prospettiva. Collaboreranno alla realizzazione, alla condivisione e alla promozione delle attività e finalità progettuali: la comunità montana montagna marsicana e il Comune di Pescara; l’Anffas onlus nazionale e l’Anffas regione Abruzzo Aps con particolare riguardo alla divulgazione relativamente al target delle persone con disabilità, dei caregiver, degli operatori e dei volontari; collaboreranno il Forum del Terzo settore Abruzzo e il Csv Abruzzo per la divulgazione alle associazioni ed enti afferenti al mondo del volontariato, del Terzo Settore e non solo specificatamente della disabilità; collaboreranno anche l’Anffas Martinsicuro con la partecipazione di persone con disabilità e familiari del proprio territorio agli eventi del progetto, l’istituto comprensivo statale “Sandro Pertini” di Martinsicuro con la partecipazione di studenti e insegnanti e la protezione civile Val Pescara relativamente al servizio prevenzione rischi e sicurezza. Ma anche Lions Ortona, Inner Wheel Ortona, Interact Rotary Sulmona, Metamorphosi, associazione culturale “Majamè- Musica Teattro Danza” e Officina culturale “La Torre di Babele” aderiscono impegnandosi alla valorizzazione degli eventi e del progetto stesso nei contesti non specificatamente inerenti il sociale e la disabilità. Il progetto, che conterà fasi diversificate nel tempo, vedrà la sua conclusione la prossima estate in occasione dell'evento teatrale finale.