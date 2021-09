Teatro: Buccirosso, Laurito e Solfrizzi tra i protagonisti della nuova stagione della società "Luigi Barbara"

Sono in totale 6 gli spettacoli teatrali previsti dalla stagione 2021/2022 della Società del Teatro della Musica “Luigi Barbara”.

Che aspetta i suoi affezionati e appassionati spettatori per ritrovare la magia del teatro e le emozioni della musica a partire dal mese di ottobre.

Una stagione di altissimo profilo con sei spettacoli teatrali diversi tra loro che spaziano tra diversi generi.

Si parte il 19-20 ottobre con "Così parlò Bellavista" tratto dal film e dal romanzo di Luciano De Crescenzo che vedrà come protagonisti Marisa Laurito, Geppy Gleijeses e Benedetto Casillo. Il seconfo appuntamento è previsto il 29-30 novembre con "Il malato immaginario" di Molière e sul palco salirà Emilio Solfrizzi. Il 15-16 dicembre sarà la volta di Gabriele Lavia e Federica Di Marino in "Le leggi della gravità". Il 18 gennaio sarà la volta di Peppe Barra e Lalla Esposito in "Non c'è niente da ridere". Un mese dopo, ovvero il 15 febbraio, si potranno assistere allo spettacolo "Il nodo" di Johnna Adams con Ambra Angiolini e Ludovica Modugno. L'ultimo appuntamento è in programma il 15 marzo con la comicità di Carlo Buccirosso impegnato in "La rottamazione di un italiano perbene" tratto da "Il miracolo di don Ciccillo".

Biglietti in vendita nella sede della Società del Teatro e della Musica in via Liguria, nei punti vendita Ticketone o direttamente online. Per tuttti i dettagli: https://socteatromusica.it/