Sono 8 gli spettacoli teatrali proposti dalla società Luigi Barbara per la stagione 2022/2023: date e protagonisti

Sono complessivamente 8 gli spettacoli della stagione teatrale 2022/2023 proposta dalla Società del teatro e della musica "Luigi Barbara" di Pescara.

Gli spettacoli teatrali, in programma al Circus, sono previsti dal mese di novembre a quello di marzo.

Da lunedì 3 ottobre sarà possibile procedere con il rinnovo degli abbonamenti mentre dal 24 dello stesso mese sarà possibile stipulare i nuovi abbonamenti.

Tanti gli attori e le attrici che si potranno ammirare sul palco del teatro Circus: tra gli altri Maria Amelia Monti, Vanessa Gravina, Carlo Buccirosso, Lucrezia Lante della Rovere e Alessio Boni. Il programma inizierà il 16 e il 17 novembre con "Il marito invisibile" portato in scena da Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Il 29 e 30 novembre sarà la volta di Milena Vukotic, Salvatore Marino e Maximilian Nisi con "A spasso con Daisy".

A dicembre, il 14 e il 15, tornerà sul palco del Circus Carlo Buccirosso, questa volta con "L'erba del vicino è sempre più verde". Lo scorso marzo Buccirosso aveva portato in scena "La rottamazione di un uomo perbene". Il 2023 si aprirà il 7 e l'8 febbraio con Alessio Boni e Serra Yilmaz impegnati nel "Don Chisciotte". Una settimana più tardi, il 14 e il 15 febbraio Vanessa Gravina, Giorgio Ferrara e Giulio Corso saranno impegnati in "Testimone d'accusa". Il ricco febbraio si concluderà il 21 e il 22 febbraio con "La divina Sarah" portata in scena da Lucrezia Lante della Rovere e Stefano Santospago. A marzo gli ultimi due spettacoli teatrali: l'1 e il 2 marzo "L'odore" con Blas Roca Rey ed Ester Pantano e il 15 e il 16 marzo "Pour un oui ou pour un non" con Umberto Orsini e Franco Branciaroli.

Per tutti i dettagli sui singoli spettacoli basta cliccare il seguente link: https://socteatromusica.it/stagione-2022-2023/teatro-2022-2023/