I teatri non riaprono, Francioni: "Si ripristinino almeno le capienze estive dello scorso anno"

Per il pescarese Stefano Francioni, produttore teatrale di Luca Argentero, Giorgio Pasotti ed Edoardo Leo, "l'idea di riaprire i teatri il 27 marzo era giusta ma, a mio parere, riaprirli al 25% della capienza e soltanto in zona gialla era una proposta irricevibile. Però almeno si aveva un punto di partenza. Io spero di ripartire il prima possibile ma non avevo comunque programmato nulla a fine marzo, semmai per la fine di aprile o l'inizio di maggio".

Abbiamo chiesto a Francioni un parere dopo il dietrofront di ieri da parte del ministro della cultura, Dario Franceschini, che ha spiegato che il prossimo 27 marzo i teatri e i cinema non potranno riaprire, contrariamente a quanto da lui stesso annunciato nelle scorse settimane. Commentando le dichiarazioni di Franceschini, Francioni aggiunge:

"Per me era abbastanza scontato che i teatri non avrebbero riaperto il 27 marzo. Spero tuttavia che da dopo Pasqua si inizi a ragionare sul da farsi, ripristinando almeno le capienze estive dello scorso anno. La situazione è grave, non abbiamo ormai più tempo da perdere".

Allo stato attuale, l'unica regione che potrà far riprendere gli spettacoli è la Sardegna in virtù della sua zona bianca: "L’apertura programmata del 27 marzo di cinema e teatri nelle zone gialle, che è rimasta in vigore, al momento si applicherà solo alla Sardegna - così Franceschini - salvo che ci siano dei cambiamenti da qui a quel momento, ma mi sembra molto difficile. Dunque, si prolungherà la crisi e bisogna continuare con una politica di sostegno".