A Tanino Liberatore e Franco Perrotti il primo premio internazionale “Corradino D’Ascanio” per il design

Tanino Liberatore e Franco Perrotti hanno ricevuto questa mattina il primo premio internazionale “Corradino D’Ascanio” per il design, promosso congiuntamente dalla Fondazione Centro di Ricerca, Formazione e Sviluppo “Federico Caffè – Corradino D’Ascanio” e dall'Isia Pescara Design. La cerimonia si è tenuta nella sede dell’Isia Pescara Design, in via Cesare Battisti, ed è consistita nella consegna di due medaglie realizzate dal designer Francesco Lupo.

I premiati sono due figure decisamente prestigiose: Liberatore è un noto protagonista dell’arte del fumetto a livello internazionale che, dopo aver studiato a Pescara, quasi contemporaneamente ad Andrea Pazienza, da decenni vive e lavora a Parigi. Perrotti invece, dopo aver studiato design a Milano, ha fatto a lungo riferimento alla città meneghina per la sua attività professionale, conseguendo successi nazionali e non. Entrambi gli artisti sono accomunati dal progetto “Rude Bravo”, marchio con cui hanno dato vita a un'attività industriale di prodotti di altissimo prestigio nell’ambito del design contemporaneo.

Tra le autorità presenti oggi c'erano anche il sindaco Carlo Masci e il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, nonché il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito e l'ex parlamentare Gianni Melilla. Masci ha elogiato il lavoro della Fondazione Caffè-D'Ascanio, che "fa riferimento a due grandissimi nomi - ha detto - Corradino D'Ascanio, che è stato l'inventore dell'elicottero e della Vespa, aveva fantasia, inventiva e la capacità di vedere le cose oltre. Per quanto riguarda Caffè, invece, basta ricordare che il presidente del consiglio Mario Draghi è stato un suo allievo. Ecco, vedere questi simboli mi emoziona. Abbiamo bisogno di sognare".

Il prefetto ha voluto invece sottolineare "l'importanza della provincia intesa come valore e non come provincialismo", che è un po' anche il punto di riferimento di questo premio, se si considera che sia Caffè sia D'Ascanio partirono proprio dalla provincia per arrivare poi ad affermarsi come eccellenze nei loro rispettivi campi. E il presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio, sottolineando che comunque "questo è un premio volutamente internazionale, intitolato a due personalità molto importanti", ha esortato i giovani ad avere la stessa sana ambizione da provinciali che animò l'economista pescarese Caffè e l’ingegnere popolese D’Ascanio, quest'ultimo ritenuto un autentico pioniere del design. Dopo la cerimonia di premiazione è seguito un dibattito con l’intervento dei due artisti.