Gli studenti realizzano un murale sulla facciata principale dell'istituto Eugenio Montale

Sono tante le componenti messe insieme dal nuovo murale che è in via di completamento, in queste settimane, in Strada Vicinale Don Bosco 43: il ripristino della facciata principale dell'istituto Eugenio Montale di Pescara colli, l'uso delle vernici mangia-smog, la completa realizzazione dell'opera fatta dagli studenti, il messaggio importante dell'opera verso la riscoperta di se stessi, l'avvicinamento all'opera, alla tecnica e all'arte, le regole dell'arte dei murales vissute attraverso il Pon formativo e l'arrivo, a Pescara, dell'artista internazionale 'Lo Zoo di Simona'.



Si tratta dell'attività artistica trentennale di Simona Angeletti, con il suo brand registrato "Lo Zoo di Simona" che ha approcciato, in questo ampio lavoro di ripristino, gli alunni della scuola come collaboratori: "Siamo tutti qui insieme - spiega - e qui dobbiamo sistemare un'area cittadina, presa d'assalto dai writers, per meglio identificarci con il nostro ambiente, con la nostra cura, con il fare meglio ogni giorno. Perché la cura del bello è la cura di noi stessi e curando, ogni giorno, con piccolissimi gesti, innalza la bellezza del nostro mondo. Il segreto è la costanza del fare e la pratica quotidiana".