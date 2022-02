Si chiama “Storie cavate (da gengive insanguinate)” il libro d'esordio di Donato Di Giacomo, scrittore trentanovenne che è nato e cresciuto a Pescara, e dunque è a tutti gli effetti abruzzese. Il volume è pubblicato dalla Rossini Editrice e consiste in un'interessante raccolta di racconti di vita che hanno avuto anche un discreto successo.

Lo scorso 9 febbraio c'è stata l’uscita ufficiale di questo libro, che tuttavia era già presente nei più importanti canali di vendita on-line. I protagonisti di cui parlano i racconti di “Storie cavate (da gengive insanguinate)” sono personaggi cinici, realistici e tormentati. Donato Di Giacomo ci illustra storie di strada e di amore, di rabbia e di fortuna. Narrazioni emozionali che nascondono l’impotenza degli uomini di fronte al caso e al tempo, all'insicurezza e alla noia.

È un racconto sia della cattiveria che della bontà dell’uomo, su come può nascere o morire un’ispirazione e su come tutti sogni siano destinati, alla fine, a frantumarsi e sgretolarsi. Spaccati di realtà, di giorni bui o tersi appartenenti, comunque, ad un mondo imprevedibile. Insomma, il primo libro di Donato Di Giacomo è tutto da scoprire. L’autore, come detto, è originario della nostra città, dove è nato il 6 dicembre del 1982. Dopo aver frequentato all'università il corso di laurea in scienze della comunicazione, che però non ha mai terminato, ha deciso di dedicarsi a quella che era la sua grande passione, ossia la letteratura.

Ha così alternato i momenti di lettura informativa a quelli di lettura critica, sviluppando nel tempo un forte interesse soprattutto per la letteratura americana. Nel 2020 ha ottenuto diversi riconoscimenti con i racconti “Un Tiro Mancino” e “Fermo Sulla Soglia Del Niente”, fino ad arrivare a oggi con “Storie cavate (da gengive insanguinate)”, che rappresenta a tutti gli effetti il suo atteso esordio nel campo della scrittura narrativa. Gli facciamo un fortissimo "in bocca al lupo".