Accorsi: "Felicissimo di aver vinto il Premio Internazionale Flaiano"

Con un post pubblicato oggi sulla propria pagina Facebook ufficiale, il noto attore emiliano Stefano Accorsi si è detto "felicissimo di aver vinto il Premio Internazionale Flaiano per il mio Diego di "Marilyn ha gli occhi neri"! Quanto gli voglio bene a questo qui!". Poi Accorsi ha voluto rivolgere un "grazie a tutti i membri della giuria" e "a Simone Godano, il regista del film", nonché a "Miriam Leone, meravigliosa compagna di viaggio" e "Giulia Louise Steigerwalt, che assieme a Simone lo ha scritto".

Inoltre Accorsi ringrazia "Matteo Rovere, che con la sua Grøenlandia lo ha prodotto", Rai Cinema e 01Distribution "per averci sempre creduto" e Netflix "che lo ha distribuito su piattaforma in 260 paesi nel mondo". E poi "grazie ad Anna Redi, con la quale ogni volta ci tuffiamo nella preparazione di ogni personaggio cercando il metodo più giusto per lui. Grazie anche a Sonu Mishra Dene per i costumi che sono parte della maschera di un personaggio e a Daniela Altieri e Alessandra Vita per capelli e trucco. Ci vediamo il 3 luglio a Pescara!!!", conclude Accorsi, che ha già partecipato al Flaiano in passato.