Spot di Tornatore sul vaccino anti Covid, le foto di scena sono del pescarese Schirato

È in tv in questi giorni 'La stanza degli abbracci', il primo dei quattro spot sul vaccino anti Covid diretti 'pro bono' da Giuseppe Tornatore, già vincitore di un Oscar con 'Nuovo Cinema Paradiso'. È stato il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ad assoldare il celebre regista.

E lui ha voluto sul set anche un nostro concittadino, Stefano Schirato, che si è occupato di realizzare le foto di scena. Non è la prima volta che i due lavorano insieme: la loro collaborazione, infatti, è nata alla fine degli anni '90 con il film "La leggenda del pianista sull'oceano", per poi proseguire nelle successive opere realizzate dal maestro siciliano.

"Sono particolarmente grato a Giuseppe per avermi coinvolto in questo bellissimo lavoro", ha scritto il fotografo pescarese su Facebook. Una curiosità: oltre a Schirato è stato coinvolto nella realizzazione un altro abruzzese, il teatino Enrico Venti, in qualità di produttore esecutivo.

Il professionista, noto altresì con lo pseudonimo di 'Ivo Avido', è da anni un collaboratore di Maccio Capatonda. 'La stanza degli abbracci' è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone Film Group. Le musiche sono state invece firmate da un altro premio Oscar, Nicola Piovani.