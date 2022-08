"Spoltore nascosta": al via un'edizione inedita alla scoperta dei segreti della città medievale

Sarà un'edizione inedita quella di “Spoltore Nascosta”.

Lo assicura la Pro Loco di Spoltore e Terra dei 5 Borghi che quest'anno sposa “Dimore”, la mostra diffusa di arte contemporanea che spazia tra pittura, scultura e fotografia e la 40esima edizione dello Spoltore Ensemble con il pubblico che sarà coinvolto nell'intima atmosfera della vita quotidiana degli abitanti, intenta ad ascoltare curiosi aneddoti scoprendo bregni, neviere e cisterne. Per l'occasione saranno aperte al pubblico anche alcune dimore storiche: è la prima volta.

Fino al 21 agosto, dunque, si potrà scoprire ciò che della città non si conosce tra fatti e curiosità proiettandosi nella Spoltore medievale fatta di tanti scrigni che nascono vere e proprie opere d'arte. A guidare i partecipanti in questo particolare viaggio saranno guide e accompagnatori turistici regolarmente iscritti agli albi regionali. Per le prenotazioni è possibile chiamare il 350 1811922: gratuito il biglietto per i bambini sotto i 6 anni, i disabili, i loro accompagnatori e le guide turistiche, per tutti gli altri il costo è di 10 euro. Il punto di ritrovo è, per ogni appuntamento, sempre piazza Di Marzio con la durata del percorso che è di 1 ore e 30 minuti dalle 18 alle 19.30.