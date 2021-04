Spoltore Ensemble 2021, Rullo: "Un eventuale stop sarebbe stata una macchia indelebile"

In una nota l'assessore alla cultura Roberta Rullo commenta la conferma, anche per il 2021, dello Spoltore Ensemble in una formula che dal punto di vista organizzativo ricalcherà quella dell'anno scorso, con spettacoli all'aperto e distanziamento. Le date prescelte sono il 20, 21 e 22 agosto in Largo San Giovanni e "ovviamente la nuova edizione dell'Ensemble seguirà le prescrizioni e le indicazioni che, dal governo nazionale, saranno decise per il contrasto alla pandemia", precisa il comunicato.

"Per noi", spiega Rullo, "lo Spoltore Ensemble è un tratto identitario fondamentale e come l'anno scorso abbiamo sentito la necessità di tutelarlo. Un eventuale stop sarebbe stata una macchia indelebile nella storia della kermesse: lo stesso discorso vale per l'edizione 2021, che speriamo si possa tenere in un clima di ulteriore serenità rispetto alla precedente. L'edizione 2020 dell'Ensemble ha dimostrato comunque che il teatro e lo spettacolo dal vivo possono continuare a esistere".

Confermato anche Angelo Valori nel ruolo di direttore artistico, mentre sui protagonisti di quella che sarà l'edizione numero 39 non è ancora possibile alcuna anticipazione. Pochi giorni fa anche l'attore Claudio Bisio, tra i protagonisti dello scorso anno, ha citato lo Spoltore Ensemble in una sua riflessione sugli spettacoli dal vivo condivisa attraverso Instagram: "Meno, molto meno di un anno fa. A Spoltore, con Gigio Alberti, pronti ad andare in scena. Con i giusti distanziamenti, il pubblico felice e, a quanto mi risulta, nessuno contagiato...".