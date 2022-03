Uno spazio gratuito in via Milano per presentare opere di autori (prosa e poesia) e delle loro case editrici

Uno spazio gratuito in via Milano a Pescara a disposizione di autori, in prosa e in poesia, e delle loro case editrici per la presentazione delle proprie opere.

«Con la pandemia ormai quasi alle spalle, la nostra impresa ha deciso di riprorre un progetto culturale, già sperimentato negli anni passati», spiega l'amministratore Franco Pasquale.

«Intendiamo», aggiunge, «in forma assolutamente gratuita, mettere a disposizione di autori, in prosa e in poesia, e delle loro case editrici, il nostro spazio in via Milano, numero 18, per la presentazione delle proprie opere. Lo stesso spazio, già anni addietro, era stato offerto, sempre in forma gratuita e con successo di pubblico, per allestire mostre di quadri. Chi fosse interessato, autore, critico o casa editrice, a usufruire di questa possibilità può contattarci al numero 3272894010. Le iniziative si potranno svolgere soltanto il sabato pomeriggio, la domenica e negli altri giorni festivi poichè nei giorni feriali è la nostra sede operativa».