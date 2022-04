Sophia Bevilacqua e Marco Di Vita vincono il Festival della Melodia [FOTO]

Sono stati Sophia Bevilacqua nella sezione Inediti con il brano "Nemmeno se lo vuoi" e Marco Di Vita nella sezione Cover con "La vita breve dei coriandoli" di Michele Bravi a vincere il Festival della Melodia.

L'evento si è svolto ieri sera, domenica 3 aprile, nel teatro della Madonna del Rosario.

Il brano della Bevilacqua è stato scritto insieme all'insegnante Laura Oldani. A premiarli il sindaco Carlo Masci e l'assessore Eugenio Seccia insieme all'imprenditore Rinaldo Di Donato e al tributarista Daniele Planamente. Migliori voci per Greta Di Michele e Martina La Vista mentre per le interpretazioni la giuria composta, tra gli altri, dalla regista Franca Minnucci, il campione di tennis Andrea Silvestrone, il ricercatore Pio Conti, ed esperti come il direttore di Radio Parsifal, Luciano Marrone, Antonio Iacobucci e Renata Di Giuseppe, ha voluto premiare artisti di prospettiva come Silvia Chiulli, Ilaria Ngeliu e Federica Colanzi. In gara sono stati in dodici presentati da Paolo Minnucci e da Maurizio Tocco, lungamente applaudito per le sue esibizioni con l'ex vincitore nazionale della rassegna Marco Corneli e con alcune finaliste internazionali di Miss Adriatico. Il balletto di capoera della palestra Virtus di Pescara, il cantautore abruzzese Vladimiro D'Arco e l'esilerante barzellettiere Valerio Basilavecchia, vincitore del Festival dell'Umorismo, hanno fatto da adeguata cornice a uno spettacolo, promosso dall'amministrazione comunale e dedicato ai profughi ucraini presenti in sala e all'indimenticato Roberto Falone, organizzatore di tanti eventi di successo. «Siamo ancora increduli per un successo quanto mai inaspettato», dicono Bevilacqua e Di Vita, «cantare è la nostra vita e pertanto il primo posto lo dedichiamo a tutta la famiglia del Festival, alle nostre famiglie e alle insegnanti che ci seguono con molto affetto».