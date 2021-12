Sofia Bevilacqua vince l'ultima tappa del Festival della Melodia

È stata Sofia Bevilacqua a vincere l'ultima tappa del Festival della Melodia.

La cantante di Chieti si è aggiudicata il galà di fine anno, promosso dall'assessorato alla Cultura, che si è tenuto nell'auditorium Petruzzi in via delle Caserme a Pescara.

La giovane e promettente Bevilacqua ha vinto con il brano "Golden Slomburs" dei Beatles.

È stata premiata con il lasciapassare per le finali nazionali del concorso, patrocinato ufficialmente da Siae Italia, dall'assessore Maria Rita Paone Saccone e dal neo-presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis. È stato proprio il sindaco di Montesilvano l'ospite d'onore della kermesse esibendosi per la prima volta dal vivo con la canzone "Per sempre tu",arrangiata da Simone Pavone, e dedicata in una vera e propria lettera d'amore alla sua città. La cronaca ha registrato i posti d'onore a Greta Di Michele e a Ilaria Ngeliu mentre i riconoscimenti della giuria e della critica sono andati nell'ordine a Simone D'Annibale e a Federica Colanzi. In gara si sono esibiti in 11 e avrebbero meritato fortuna maggiore anche Sara Torchetti, Ema Voice, Angelica Maione, Emili Kasa e Silvia Monasterio che hanno dimostrato buone qualità vocali e in prospettiva una interessante presenza scenica. A ricevere una meritata porzione di applausi sono stati, prima del cerimoniale di premiazione, i vincitori nazionali del precedenti tour del Festival della Melodia, Maurizio Tocco e Marica Pellegrini. In commissione, tra gli altri, sono stati presenti Marco Caselgrandi per la Siae, Marco Vannucci della Spitfire mastering, la regista Franca Minnucci, l'emerito ricercatore dell'Enea Achille Renzetti, l'attore Marcello Rasetti e la cantante lirica Laura Surricchio che ha avuto modo anche di regalare emozioni con uno dei brani tratti dal suo vasto repertorio professionale.

«Sono felicissima di aver ascoltato gli artisti del Festival della Melodia che resta una valida palestra per tanti giovani promettenti», commenta l'assessore Maria Rita Paone Saccone, «l'iniziativa, patrocinata anche dalla Siae, è stata di assoluta qualità e merita senza dubbio di essere ripetuta in futuro».