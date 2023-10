È Simone D'Annibale a vincere a Caprara di Spoltore l'ultima tappa del Festival della Melodia [FOTO]

È stato il cantautore di Silvi, Simone D'Annibale ad aggiudicarsi l'ultima tappa della stagione estiva del Festival dell Melodia.

D'Annibale, a Caprara di Spoltore, si è imposto di un soffio con il brano di Francesco Gabbani "Viceversa".

Subito dietro Fabrizia Di Fabio e Lorenzo Di Giovanni, premiati rispettivamente per la migliore interpretazione e per le migliori qualità vocali.

La manifestazione è stata promossa dall'amministrazione comunale nel parco Villa Acerbo di Caprara di Spoltore, immersi nel verde, e a premiare il vincitore con il lasciapassare per le finali di Sanremo sono stati il sindaco Chiara Trulli e il vicepresidente della Pro-Loco Marco Mazzocchetti. La commissione ha assegnato, come da regolamento, i premi della giuria e della critica intitolati a due icone della musica italiana come Pierangelo Bertoli e Ivan Graziani rispettivamente a Elena Rodica Ariesanu e a Shasa Cappellari. Meritavano maggior fortuna Andrea Giordano e Serena Nicolò che hanno sfiorato il podio. Lo spettacolo è stato presentato da Stella Cantelli e Maurizio Tocco che si è esibito in apertura con un altro ex vincitore nazionale della rassegna canora, l'unica in Abruzzo patrocinata ufficialmente da Siae Italia, come Marco Corneli. Ospiti dell'iniziativa la nota cantante ucraina Olena Bielousova, Licia Di Bello, la sosia di Marlyn Monroe, e la prima storica vincitrice di "Fantastica Over" e di altri concorsi nazionali di bellezza Concetta Pagliarella, e il barzellettiere Valerio Basilavecchia. L'evento è stato supportato dalla Sap estintori e panificio Giglio di Spoltore. «Una serata divertente e molto interessante sotto tutti i punti di vista», esclama al termine il sindaco e presidente di giuria Chiara Trulli, «la location si presta a simili eventi e con una rassegna ormai collaudata nel tempo come il Festival della Melodia abbiamo voluto chiudere una stagione estiva che ci ha regalato tante belle soddisfazioni con spettacoli di livello spalmati su tutto il territorio e seguiti da migliaia e migliaia di persone».