Setak, l'Ensemble di Angelo Valori e non solo: gli appuntamenti della settimana a Pianella

Prosegue con la musica di Setak e dell'Ensemble di Angelo Valori il cartellone estivo di Pianella.

Come ricorda l'assessore alla Cultura, Sabrina Di Clemente, gli eventi proseguono nel rispetto delle norme anticontagio da Covid-19 (Coronavirus).

Dopo le serata di musica nelle frazione di Castellana e Cerratina gli eventi sono proseguiti nel centro storico, alternandosi tra piazza Garibaldi, largo Vestini e il belvedere Andrea Pietrolungo, dove i protagonisti sono stati la musica e il teatro.

Quest'ultimo, come segnala la Di Clemente, con la interessante rassegna “Teatro nel Borgo”, curata dall'accademia teatrale Arotron, che ha messo in piedi un cartellone molto ampio che va dal cabaret, ai mimi, ai classici, con l'entusiasmante novità della “parata” che apre gli spettacoli riversando tra gli avventori di bar e ristoranti lungo il viale principale tutti gli attori della compagnia.

Questa sera, lunedi 24 agosto, è in programma lo spettacolo organizzato dell'Accademia teatrale Arotron “Ovidio- Suoni, parole, atmosfere” con Chiara Colizzi e Franco Mannella accompagnati da Paride Marzuoli al pianoforte, mentre domani (martedi 25 agosto), sempre con Arotron, ci sarà la parata “Mossi dal vento” con gli attori della compagnia teatrale dell'aratro.

Si prosegue mercoledì 26 agosto con l'evento in collaborazione con l'associazione di Promozione culturale Puccini con il trio “Royale street party”. Venerdi 28 agosto sarà la volta del gruppo “Contemporary vocal ensemble” del maestro Angelo Valori e sabato 29 agosto sarà la volta del cantautore pennese Nicola Pomponi in arte Setak. Seguiranno il teatro dei burattini per i più piccoli e nella prima settimana di settembre la rassegna “Pop Cort”, in collaborazione con la scuola di cinema Ifa.