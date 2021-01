È l’associazione “Alle falde della Majella” di Abbateggio a bandire anche per il 2021, sotto l’egida del centro scuola e cultura italiana di Toronto, il celebre concorso a tema naturalistico-ambientale. In giuria anche Paolo Di Mizio

Aperte le selezioni per la 24a edizione del Premio di letteratura “Parco Majella”. È l’associazione “Alle falde della Majella” di Abbateggio a bandire anche per il 2021, sotto l’egida del centro scuola e cultura italiana di Toronto, il celebre concorso a tema naturalistico-ambientale.

I giurati, tra cui troviamo anche il giornalista ex Tg5 Paolo Di Mizio, stabiliranno, ognuno per proprio conto, una rosa di preferenze alle quali verrà assegnato un punteggio secondo quanto stabilito dal regolamento di giuria durante una riunione collegiale, che si terrà il 21 maggio, per nominare i finalisti di ogni sezione.

In una successiva riunione, prevista il 18 giugno, sarà stabilito il vincitore di ogni sezione, ma tutti i nomi verranno resi noti soltanto nella serata finale in programma ad Abbateggio il prossimo 24 luglio. Il bando è scaricabile dal sito del Comune di Abbateggio:

Ecco cosa dichiara il presidente Antonio Di Marco: "Il consolidarsi di un premio letterario nazionale a vocazione naturalistica in un piccolo centro di una zona montana interna al Parco Nazionale della Majella non può che essere motivo di gioia ed entusiasmo per quanti, come noi, credono nell'importanza della valorizzazione della cultura e dell'ambiente naturale quali pilastri su cui dovranno poggiare, negli anni a venire, la riscoperta dell'antica dignità della nostra gente e la costruzione di una nuova prosperità per la nostra terra. Siamo stati i primi in Italia, più di venti anni fa, a parlare di natura e ambiente in un Premio letterario e sono orgoglioso che questa sensibilità sia partita dal nostro piccolo borgo alle falde della Majella".