Si sciolgono le Dianime: "Il progetto è in stand by o forse ufficialmente chiuso"

Si sciolgono le Dianime. La notizia è stata data, sulla pagina Facebook della band pescarese, dalla chitarrista Stefania Ferrante, una delle menti di questo progetto musicale: "Il progetto è momentaneamente in stand by o forse ufficialmente chiuso", scrive. "Non dipende assolutamente dalla mia volontà e mi dispiace davvero tanto. È stato tutto molto inaspettato e inizialmente difficile da accettare e metabolizzare, proprio per questo motivo mi sono presa un po’ di tempo per comunicarvelo".

"Per il momento mi sento di voler ringraziare le persone pazzesche che mi hanno abbracciato e confortato questo periodo, tutti i locali che ci hanno dato fiducia, le band a cui abbiamo fatto da spalla e viceversa, gli amici che non hanno mai smesso di seguirci, i fan che ci hanno lasciato un pezzo di cuore, tutte le persone che ci hanno voluto bene e supportato in questi anni nelle diverse line up e soprattutto chi ha lavorato con amore per e con noi".

La chitarrista, poi, aggiunge di aver "cercato di fare tutto con amore, professionalità, determinazione e dedizione. Spero che ci ricorderete così. Mi piange il cuore a sapere che l’album, che era già in preparazione, non potrà probabilmente mai uscire (non con questa ultima line up), ma in qualche modo tutto continuerà ad esistere visto che il progetto in primis non era fatto di persone ma di supporto (del vostro), di anime, di sensazioni e pura musica che non mi toglierà mai nessuno".

Intanto Stefania Ferrante ha avviato il suo percorso da solista, con lo pseudonimo "Errante": il primo singolo di questo nuovo progetto si intitola “Crescere”.