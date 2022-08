L'Aspic Pescara è lieta di patrocinare un ritiro di scrittura creativa con WriteClub Lab: un'esperienza culturale che vuole essere anche un momento piacevole e di benessere, da trascorrere tutti insieme. Si chiamerà "LIBERAmente" e sarà uno spazio bianco in cui lasciar respirare la propria anima.

Un'esperienza per "staccare" e connettersi con se stessi nella splendida cornice della Riserva Naturale dei Calanchi di Atri, con il seguente orario: 9:30-18-30. A fine giornata ci sarà un aperitivo bio offerto. Informazioni disponibili sulla pagina Facebook dell'Aspic Pescara. Per fare il vostro pieno di energia e per maggiori dettagli potete contattare il 338/9866874 (messaggio WhatsApp).