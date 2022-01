Torna in libreria "Mia madre è un fiume", romanzo d'esordio di Donatella Di Pietrantonio

Da oggi (martedì 18 gennaio) torna in libreria "Mia madre è un fiume", brillante romanzo di esordio della scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio. L'opera viene ripubblicata da Einaudi a ben undici anni di distanza dalla sua prima uscita, avvenuta appunto nel 2011. Secondo l'autrice, questo è il libro "che mi riguarda più da vicino", e anche per tale ragione la Di Pietrantonio ha chiesto una copertina "in cui ci fosse la figlia che racconta la storia. Ed eccola qui, così somigliante a lei e, in fondo, alla ragazza che sono stata", ha spiegato sui social.

Donatella Di Pietrantonio lavora come dentista pediatrica a Penne. Si è messa in luce soprattutto nel 2017, quando ha vinto il Premio Campiello con “L'Arminuta”, di cui è recentemente arrivato nelle sale il relativo film. La storia, come noto, è ambientata nell'estate del 1975, durante la quale una ragazzina di tredici anni viene restituita alla famiglia a cui non sapeva di appartenere. È un’adolescente educata, riconoscente nei confronti di quelle persone che l’hanno cresciuta, ma addolorata per l’abbandono da parte della sua “madre biologica”.

Tuttavia i riconoscimenti artistici per la Di Pietrantonio non sono finiti qui: nel 2021, ad esempio, è arrivata come finalista allo Strega - piazzandosi al secondo posto dietro Emanuele Trevi - con “Borgo Sud”, edito altresì in Spagna da Duomo Nefelibata anche se nella versione in lingua iberica il titolo è stato leggermente modificato, diventando "Las hermanas de Borgo Sud". Insomma, ne ha fatta di strada Donatella da quando si è affacciata sul mondo della scrittura, che per lei era e rimane soprattutto una passione.

La scorsa estate a Penne è stata addirittura inaugurata una panchina letteraria a lei dedicata. Nella narrativa questa talentuosa donna ha esordito, come detto, nel 2011 con 'Mia madre è un fiume', ed è autrice anche di 'Bella mia', pubblicati entrambi da Elliot. Di sicuro non è intenzionata a fermarsi qui, forte di quell'entusiasmo che continua a caratterizzarla, e piena inoltre di un talento da sceneggiatrice che non va affatto sottovalutato: non a caso, infatti, è in fase di preparazione un altro lungometraggio, questa volta ispirato a "Borgo sud".