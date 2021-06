Riapre la biblioteca "Falcone e Borsellino" nel gazebo del parco Sabucchi

Con l’avvento della bella stagione si garantisce ai cittadini la possibilità di ricevere in prestito gratuito libri da ritirare al gazebo per leggerli nello stesso parco, o da portare con sé al mare oppure a casa

La biblioteca “Falcone e Borsellino”, costretta a chiudere la sua sede di viale Bovio per le limitazioni imposte dalla pandemia, si appresta a riaprire con il suo gazebo nel parco Sabucchi, lì dove abitualmente si trasferiva durante il periodo estivo.

Come si legge in una nota, "questa postazione ci consentirà di riprendere i rapporti con i nostri affezionati lettori nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, in modo da contribuire anche noi al contenimento del contagio. La biblioteca nel parco vuole rappresentare un simbolo di ripresa della vita culturale cittadina; con l’avvento della bella stagione si garantisce ai cittadini la possibilità di ricevere in prestito gratuito libri da ritirare al gazebo per leggerli nello stesso parco, o da portare con sé al mare oppure a casa, potendoli restituire comodamente dopo 15/30 giorni".

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì ore 9.30-12, ore 17-19

Martedì ore 9.30-12, ore 17-19

Mercoledì ore 9.30-12

Giovedì ore 9.30-12, ore 17-19

Venerdì ore 9.30-12, ore 17-19