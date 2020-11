Esce “Rewind”, il primo album di Francesco Di Lello - dile. È stato lo stesso artista a darne notizia sui social: "Non scrivo molto su Facebook, oggi voglio farlo perché sta per succedere qualcosa di molto importante. Dopo anni di lotte, notti insonni e tanta tanta ansia finalmente posso dirlo: a mezzanotte uscirà il mio primo album".

Il disco, infatti, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming gratuito Spotify a partire dalle ore 24 di venerdì 20 novembre. Dile sottolinea che per questo cd deve ringraziare tante persone, comprese quelle che non hanno creduto in lui perché "tutti in qualche modo hanno avuto il loro ruolo". Nel frattempo è possibile presalvare l’album QUI.