“Resti Digitali”, il singolo de 'Le Canzoni Giuste' per il solo download

“Resti Digitali” è il singolo de 'Le Canzoni Giuste' per il solo download. La band pescarese ha lanciato per Natale un nuovo brano che non uscirà in radio e non sarà in streaming sulle piattaforme digitali, ma sarà disponibile esclusivamente su Bandcamp, dove potrà essere scaricato cliccando su un link apposito.

Il motivo di questa scelta? Presto detto: “Sentiamo l’esigenza di comunicare ancora una volta alle persone amanti della musica che scrivere, suonare, comunicare, esprimersi è un lavoro e come tale deve essere riconosciuto, in primis dalle persone che ne usufruiscono. La musica è un resto digitale, e oggi più che mai, con la situazione dell’emergenza attuale, che ha coinvolto il nostro settore, deve acquisire un proprio valore che non può dipendere esclusivamente dagli ascolti in streaming, molto spesso gratuiti. L’ascoltatore deve tornare a dare un contributo “diretto” alla storia di un progetto musicale, come succedeva in passato con l’acquisto di cd e vinili, perché le attuali politiche dei maggiori operatori di piattaforme streaming - abbonamento mensile per ascoltare tutta la musica - non permettono in nessun modo di dare un valore concreto e sostenibile a chi quella musica la produce”.

Le Canzoni Giuste sono composte da: