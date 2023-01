In fase di restauro l'antico organo del duomo di San Valentino [FOTO]

Da San Valentino in Abruzzo Citeriore a Camerino, nelle Marche, dove c'è il laboratorio della Bottega Organaria Formentelli: è lì che sta avvenendo il recupero dell’organo monumentale realizzato da Tommaso Cefalo alla metà del Settecento, e che è stato prelevato dalla chiesa dei santi Valentino e Damiano. Lo strumento, tra i più originali in Italia, viene sottoposto nella bottega di Michel Formentelli a un attento e minuzioso restauro storico, in grado di ripristinarne la piena funzionalità. Tastiera, pedaliera, somiere, mantici e canne costituiscono le parti principali in cui è stato smontato l’organo per poter procedere alla loro disinfestazione ed eliminare residui di ossido nelle parti metalliche.

Le guarnizioni in pelle, fondamentali per il passaggio dell’aria, sono state sostituite utilizzando rigorose e tradizionali tecniche di intervento, dalla concia delle pelli alla colla organica a caldo, fino ai legni e ai metalli di pregio. Particolarmente delicata è la saldatura delle canne, realizzate con una lega metallica di piombo e stagno, necessaria a recuperare quelle deteriorate e a ripristinare le dimensioni originali, spesso modificate da interventi di scarsa qualità.

"Siamo vicini alla fine del restauro - dice il maestro Pierluigi Mencattini - Ancora un paio di mesi di lavoro e finalmente potremo ricollocare l’organo nella sua sede naturale, nel duomo di San Valentino. Pronto di nuovo a far ascoltare le proprie sonorità, sia durante la liturgia della messa e allo stesso tempo, protagonista, insieme ad organisti di fama europea, di concerti di musica sacra e barocca. Tutto questo non sarebbe stato possibile se il progetto di restauro non fosse stato sostenuto e realizzato con il contributo di una Fondazione di Roma e finanziato dalla Regione Abruzzo, su proposta del consigliere regionale Antonio Blasioli".

Il progetto, nato oltre dieci anni fa, intende restaurare e recuperare i quattro organi antichi a canne, di cui il paese detiene una specie di primato nazionale, avendo conservato miracolosamente due organi del Seicento-Settecento e due risalenti ai primissimi anni dell’Ottocento, tutti integri e recuperabili. Con il recupero degli altri due organi, quello della chiesa di San Nicola, in corso, e quello di San Donato, si farà di San Valentino un importante riferimento della musica organistica italiana e europea, grazie a una rassegna internazionale annuale e all’istituzione di una scuola estiva per giovani musicisti.